Caso Bonafede, Berlusconi: "Il governo delle 4 sinistre si ricompatta davanti al potere"

Dalla crisi al caso Bonafede: è l'analisi della situazione politico-economica attraversata dal nostro Paese fatta dal leader di Forza Italia , Silvio Berlusconi . Sulla mancata sfiducia, "mantenere un ministro come Bonafede lo ritengo un fatto grave. si va a colpire il concetto di giustizia giusta e il concetto di uno stato liberale", spiega Berlusconi in un'intervista radiofonica all'emittente Rtl 102,5. "Il governo della 4 sinistre si ricompatta davanti al potere".

Berlusconi, che liquida Renzi ("mi spiace, ma non può rappresentare i liberali"), ha un giudizio positivo sull'intesa tra Francia e Germania per il Recovey Fund, anche se i fondi "sono insufficienti". E su Alitalia: "Serve un intervento pubblico, non c'è alternativa."