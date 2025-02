Caso Almasri, vittima di torture presenta denuncia contro il governo

Una vittima e testimone delle torture del generale libico Osama Almasri, Lam Magok Biel Ruei, ha presentato alla Procura di Roma una denuncia per "favoreggiamento per le condotte di Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Giorgia Meloni che - a suo dire - hanno sottratto il torturatore libico alla giustizia". Nella denuncia, redatta dall'avvocato Francesco Romeo, si afferma che "l'inerzia del ministro della Giustizia - il quale avrebbe potuto e dovuto chiedere la custodia cautelare del criminale ricercato dalla Corte penale internazionale - e il decreto di espulsione firmato dal ministro dell'Interno, con l'immediata predisposizione del volo di Stato per ricondurre il ricercato in Libia, hanno consentito ad Almasri di sottrarsi all'arresto e di ritornare impunemente nel suo Paese di origine, impedendo così la celebrazione del processo a suo carico".