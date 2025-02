Caso Almasri, Elly Schlein: "Scarcerazione scelta politica, Nordio doveva solo trasmettere atti"

Dpoo l'informativa dei ministri Nordio e Piantedosi alla Camera sul caso Almasri, la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha replicato accusando il governo di aver compiuto "una scelta politica" nascondendosi poi "dietro i cavilli e il giuridichese". E ha accusato il Guardasigilli di aver parlato "non da ministro ma da avvocato difensore di un torturatore", sottolineando che "la vostra inerzia ha provocato la scarcerazione". Secondo la Schlein, inoltre, Nordio doveva "trasmettere gli atti, non valutarli, non ha alcuna valutazione discrezionale" sugli atti della Corte penale internazionale.