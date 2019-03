Casi Diciotti, con 237 voti Senato dice no al processo per Salvini

Sono in totale 237 i voti ottenuti dalla relazione della giunta per le immunità del Senato che ha così negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona aggravato per il caso della nave Diciotti. I voti contrari sono stati 61 mentre nessuno si è astenuto. Sono questi i numeri comunicati ufficialmente in Aula dal presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati.