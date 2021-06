Cashback, Pd: "Sospensione serva a migliorare la strategia"

"La sospensione del cashback deve essere l'occasione per un monitoraggio accurato dei risultati della sperimentazione e l'introduzione dei correttivi necessari per migliorare la strategia di incentivazione dei pagamenti digitali". Lo chiede il responsabile economico del Partito democratico, Antonio Misiani. "Modernizzare il sistema dei pagamenti e rendere tracciabili le transazioni economiche è cruciale per abbattere l'evasione fiscale".