Cashback, Meloni: "Buttati 5 miliardi, maggioranza ne risponderà al Paese"

Ansa

"La maggioranza Draghi non sente ragioni e in Senato vota contro la nostra mozione per destinare ai ristori i 5 miliardi del cashback". Lo scrive Giorgia Meloni dopo la bocciatura della mozione di FdI sul cashback. "L'Italia butterà 5 miliardi per la lotta al contante e la lotteria degli scontrini invece di destinare quelle risorse per salvare aziende in crisi e posti di lavoro a rischio. Di questa scelta risponderanno agli italiani".