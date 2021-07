Cashback, Antonio Tajani: "Un provvedimento inutile, che non ha dato grandi risultati"

"Il cashback non serviva a granché, ma l'ha detto anche Mario Draghi, e noi l'abbiamo sempre sostenuto". Ospite di "Dritto e rovescio", il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani parla del rimborso pensato per incentivare i pagamenti digitali.

"Non si combatte con il cashback il riciclaggio - spiega l'esponente del centrodestra - e soprattutto il cashback non serve per le persone di una certa età, che non sono abituate a utilizzare le carte di credito. È stato un provvedimento inutile, che non ha dato grandi risultati".

Successivamente Tajani parla anche del reddito di cittadinanza: "È stato concesso senza grandi controlli, così troppe persone decidono di rinunciare al lavoro per tenersi il reddito di cittadinanza".