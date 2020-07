Casellati: "Martedì voto in Parlamento sullo stato di emergenza"

"Martedì ci sarà, in Parlamento, un voto", sulla proroga di sei mesi dello stato di emergenza per la diffusione del Covid-19. Lo ha affermato, in un'intervista al Tg5, il presidente del Senato, Elisabetta Casellati. "Mi auguro - ha precisato - che il voto sia l'inizio di una democrazia compiuta, perché in Parlamento e al Senato siamo ormai gli invisibili della Costituzione".