Casaleggio: "Governo cade su Tav? Non sta a me dirlo, ma non credo"

"Non sta a me dirlo. Ma non credo". Lo ha detto Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, rispondendo ai giornalisti sul rischio che il governo possa cadere a causa delle divisioni tra M5s e Lega sulla Tav. A margine della tappa barese del Rousseau City Lab, Casaleggio ha quindi concluso: "Penso che la base abbia sempre espresso la propria opinione in modo univoco su questo tema".