Cartabia: "Collaborazione tra le istituzioni condizione per risanare la società"

Ansa

"La leale collaborazione tra le istituzioni non è solo un principio costituzionale, ma è una condizione per il risanamento di tutto il tessuto sociale e per il suo rinnovamento, oggi reso davvero possibile grazie alla stagione eccezionale che tutto il Paese sta attraversando". Così il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "Ciò diviene possibile solo attraverso l'impegno e la responsabilità personale di ciascuno", aggiunge.