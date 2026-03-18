Caro-carburanti, le misure urgenti approvate dal governo: taglio delle accise e social card
Intervento con fondi limitati e durata di poche settimane per contrastare i rincari legati alla crisi internazionale
Il governo accelera sulle contromisure contro il caro-carburanti. Secondo fonti vicine all’esecutivo, il Consiglio dei ministri ha approvato un pacchetto di misure da mettere subito in campo, con fondi inferiori al miliardo di euro. L’intervento punta a contenere gli effetti immediati dei rincari su famiglie e imprese.
La premier
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto sapere che il decreto legge varato oggi introduce un taglio di 25 centesimi al litro sul prezzo dei carburanti.
Taglio accise
Tra le principali novità c’è un taglio delle accise sui carburanti per 20 giorni. La misura, estesa a tutti i consumatori, assorbe di fatto il rafforzamento della social card che avrebbe riguardato solo i redditi bassi. Il decreto prevede comunque un sostegno mirato ai nuclei meno abbienti. Il contributo per i redditi bassi sarà riconosciuto "nel limite pro capite derivante dalla ripartizione" del nuovo stanziamento di 130 milioni, portando le risorse complessive per la social card da 500 a 630 milioni di euro nel 2026.
Sostegno trasporti e pesca
Previsti interventi anche per il settore dell’autotrasporto e della pesca. Per le imprese dell’autotrasporto sarà riconosciuto un credito d’imposta del 28% sull’acquisto di gasolio, per un totale di 608 milioni di euro. Sono inoltre previsti potenziamenti dei poteri dell’autorità di controllo sui prezzi, Mr Prezzi, per monitorare e contenere gli aumenti sul mercato. Le misure hanno carattere temporaneo, con un orizzonte di alcune settimane, mirato a fronteggiare la fase più critica dell’emergenza senza impegnare risorse strutturali nel lungo periodo.
Ministro dei Trasporti
"Pochi minuti fa il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto carburanti che prevede un sostanzioso taglio delle accise, che già dalle prossime ore si trasformerà in riduzione del prezzo di diesel e benzina". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in collegamento con "10 minuti" su Rete4.