Caro-carburanti, le misure urgenti approvate dal governo: taglio delle accise e social card

Previsti interventi anche per il settore dell’autotrasporto e della pesca. Per le imprese dell’autotrasporto sarà riconosciuto un credito d’imposta del 28% sull’acquisto di gasolio, per un totale di 608 milioni di euro. Sono inoltre previsti potenziamenti dei poteri dell’autorità di controllo sui prezzi, Mr Prezzi, per monitorare e contenere gli aumenti sul mercato. Le misure hanno carattere temporaneo, con un orizzonte di alcune settimane, mirato a fronteggiare la fase più critica dell’emergenza senza impegnare risorse strutturali nel lungo periodo.