Caro-carburanti, il governo lavora a misure a tempo: fondi sotto al miliardo

Previsti interventi anche per il settore dell’autotrasporto. Alle imprese sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 28% sull’acquisto di gasolio, per un totale di 608 milioni di euro. Si tratta, comunque, di cifre ancora suscettibili di modifiche. A pesare sull’andamento dei prezzi è la crisi innescata dalla guerra in Iran. Uno scenario che continua a creare tensioni sui mercati energetici e che rende difficile prevedere tempi e sviluppi.