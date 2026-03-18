Caro-carburanti, il governo lavora a misure a tempo: fondi sotto al miliardo
Intervento con fondi limitati e durata di poche settimane per contrastare i rincari legati alla crisi internazionale
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Il governo accelera sulle contromisure contro il caro-carburanti. Secondo quanto emerge da diverse fonti, l’esecutivo sta definendo gli ultimi dettagli di un pacchetto da portare in consiglio dei ministri, che potrebbe essere convocato già in serata. Sul tavolo, per ora, ci sarebbero fondi inferiori al miliardo di euro. Una cifra contenuta, pensata per un primo intervento mirato a contenere gli effetti immediati dei rincari su famiglie e imprese.
Crisi internazionale
Le misure allo studio avrebbero una durata limitata. Si ragiona su un orizzonte di qualche settimana, con l’obiettivo di affrontare la fase più acuta dell’emergenza senza impegnare risorse strutturali nel lungo periodo. La bozza del decreto carburanti prevede anche un rafforzamento della social card. L’obiettivo è sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, colpiti dall’aumento dei prezzi dell’energia. Il contributo per i redditi bassi sarà riconosciuto "nel limite pro capite derivante dalla ripartizione" del nuovo stanziamento di 130 milioni. Le risorse complessive per la misura salgono così da 500 a 630 milioni di euro nel 2026.
Sostegno trasporti
Previsti interventi anche per il settore dell’autotrasporto. Alle imprese sarà riconosciuto un credito d’imposta pari al 28% sull’acquisto di gasolio, per un totale di 608 milioni di euro. Si tratta, comunque, di cifre ancora suscettibili di modifiche. A pesare sull’andamento dei prezzi è la crisi innescata dalla guerra in Iran. Uno scenario che continua a creare tensioni sui mercati energetici e che rende difficile prevedere tempi e sviluppi.