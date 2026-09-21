Caro affitti per gli studenti, Anna Maria Bernini: "Cantieri per 63mila posti letto"

"Abbiamo aperto i cantieri e nel giro di quattro anni abbiamo fatto 63.220 posti letto". Lo ha detto a "Mattino Cinque" Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, parlando del caro affitti che colpisce gli studenti nelle grandi città. "Chi è capace e meritevole e privo di mezzi deve avere il diritto di poter studiare a prescindere dalla sua provenienza, dal suo codice postale e dalle condizioni della sua famiglia", ha spiegato. Dei nuovi alloggi, circa il 30%, oltre 18mila posti, sarà gratuito e assegnato dagli enti per il diritto allo studio. "33mila sono già pronti e entro il 2027 saranno pronti 63.220", ha aggiunto Bernini, ricordando che per gli altri posti gli affitti saranno inferiori del 15% rispetto al valore medio di mercato.