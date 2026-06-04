Carlo Nordio: "La riforma del gip collegiale rinviata a fine febbraio 2027"

L'entrata in vigore della riforma sul gip collegiale "è rinviata alla fine di febbraio-marzo del prossimo anno; siamo certi che entro quel termine il nostro ministero avrà terminato il percorso che consentirà la giustizia telematica anche per questo organo". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa al termine del Cdm. L'introduzione a questa norma è "già legge e quindi è ovviamente fuori discussione, però ha trovato delle difficoltà nell'applicazione soprattutto nella digitalizzazione - ha spiegato Nordio -, nella trasformazione come oggi avviene telematica cioè nella dematerializzazione degli atti, ha trovato delle difficoltà che rendono in un certo senso impossibile oggi l'entrata in vigore dell'attuazione concreta di questa norma per cui è stata rinviata alla sua attuazione".