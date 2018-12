Carlo Cottarelli: “Con questa manovra l’Italia non cresce”

Dopo l’accordo tra l’Italia e l’Europa Carlo Cottarelli parla della manovra a “Stasera Italia”: “È positivo, perché lo spread sta scendendo, ma non credo che possa risolvere tutti i problemi”. L’economista, che era stato chiamato a fine maggio dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il ruolo di premier ad interim, non nasconde i suoi dubbi anche se i numeri ufficiali non ci sono ancora: “Rimaniamo esposti a qualsiasi incidente di percorso delle turbolenze dei mercati finanziari”. Secondo Cottarelli, “Il vero problema è che non si sa cosa succederà nel 2020. Per adesso l’abbiamo scampata ma dopo chissà”.