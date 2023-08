Calenda: se Renzi vuol lasciare i gruppi lo faccia, scelta sua

"Se Renzi vuol andarsene dai gruppi faccia quel che vuole".

Così il leader di Azione Carlo Calenda a "Controcorrente" su Rete4. "Io non posso perché hanno il mio nome, se vuole andarsene è una scelta sua e la accetterò, ma questa cosa va chiusa perché non ne posso più, questo balletto non mi appartiene", ha aggiunto. "Il progetto di fare un grande partito liberal-democratico è fallito, perché Renzi non ne ha nessuna intenzione", ha concluso.