Addio a Carla Fracci, il presidente Mattarella: "Con le sue straordinarie doti artistiche ha onorato l'Italia"

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha salutato via social la grande étoile della Scala affermando: "Divina ed eterna. Piena d'amore per la danza, di nuovi progetti, di idee per tutta la vita, con l'entusiasmo di una ventenne. L'Italia della cultura ti sarà sempre grata, immensa".

M5s: "Era e sarà la 'signora della danza italiana'"

"La scomparsa di Carla Fracci segna un un dolore profondo per tutto il mondo della danza e per l'intero Paese. Quello stesso Paese, l'Italia, che con la sua arte Carla Fracci ha portato a danzare sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, e che oggi piange per la perdita di una testimone immensa della propria cultura. Era e sarà per sempre la 'signora della danza italiana'. Ai suoi familiari e a tutti coloro che le sono stati più vicini va il più sentito e sincero cordoglio". E' questo il messaggio di cordoglio del Movimento Cinque Stelle.