Carige, fonti di governo: nessun conflitto interesse per Conte

Nessun conflitto di interessi per Giuseppe Conte nel partecipare al Cdm che ha votato il dl di sostegno a Banca Carige. Lo precisano fonti di palazzo Chigi che negano che il premier sia stato consulente del socio dell'istituto di credito Raffaele Mincione: "Non lo ha mai incontrato o conosciuto". Quanto all'ex consigliere Guido Alpa, palazzo Chigi sottolinea come Conte non abbia mai "avuto con lui uno studio professionale associato".