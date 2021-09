Carfagna: "Sui vaccini il centrodestra non deve avere ambiguità"

Il vaccino "non è una camicia di forza, è l'unica soluzione per uscire dall'incertezza": nè è convinto il ministro per il Sud, Mara Carfagna, la quale chiarisce che "il mio centrodestra crede nei vaccini e nella scienza". E su Salvini e le sue posizioni non del tutto nette commenta: "Sui vaccini la politica non può essere ambigua. La politica deve affidarsi alla scienza, non a fake news e cattiva informazione, perché l'alternativa è un nuovo lockdown".