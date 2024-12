Card anti Covid, la Corte dei Conti condanna De Luca | Il Governatore: "Impugnerò la sentenza, rivendico decisioni con orgoglio"

La Regione Campania aveva deciso il varo delle card che attestassero la vaccinazione anti Covid ai primi di febbraio, circa tre mesi prima che il Governo adottasse il Green pass, ma i giudici contabili ritengono De Luca responsabile di non aver bloccato gli acquisti di altri lotti di tessere con microchip dopo l'entrata in funzione della certificazione nazionale. Per gli altri componenti dell'unità di crisi, per i quali sono state rigettate le richieste della Procura regionale, non è invece stato ritenuto provato il dolo.