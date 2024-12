Carceri, Nordio: "No all'amnistia, indulto incondizionato sarebbe nocivo"

"Siamo tutti d'accordo che un indulto incondizionato sarebbe inutile e nocivo". Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in un'intervista a Libero, chiarendo la linea dei partiti della maggioranza rispetto a eventuali provvedimenti di clemenza: "Lo Stato guarda alla certezza del diritto, alla sicurezza dei cittadini e alle aspettative delle vittime, e non può chiudere i tribunali - ha aggiunto -. Amnistia e indulto sono plausibili come segno di forza e di magnanimità, ma se vengono interpretati come provvedimenti emergenziali svuota-carcere sono manifestazioni di debolezza, che inducono alla prospettiva dell'impunità e alla commissione di nuovi reati".