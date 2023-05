Polizia, il nuovo capo è Vittorio Pisani: la nomina in Cdm

Il Cdm, inoltre, ha deliberato: su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, la designazione del dottor Roberto Sergio quale componente del Consiglio di amministrazione della Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a., ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 220. Il ministero dell'Economia e delle finanze, in Assemblea, formulerà al Consiglio di amministrazione formale proposta di nomina del dottor Sergio quale amministratore delegato della società per la restante durata del mandato.

Le nomine

Il Cdm ha deliberato anche su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, la nomina del generale di corpo d'armata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente Riccardo Galletta a vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri; su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, la limitazione del collocamento fuori ruolo, quale capo della Missione Osce in Albania con sede in Tirana, del ministro plenipotenziario Guido De Sanctis, che ha assunto l'incarico di consigliere diplomatico del ministro della Difesa; su proposta del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il conferimento al dott. Giuseppe Blasi, dirigente di prima fascia dei ruoli del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.