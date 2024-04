Capitano Ultimo scopre il volto dopo 31 anni e si candida con Cateno De Luca alle Europee: "Un atto d'amore"

Tgcom24

"Scopro il volto per le elezioni come atto d'amore. Così feci il mio lavoro da carabiniere, così affronterò questa campagna", ha detto. "Lo faccio perché a viso aperto voglio continuare a servire il popolo italiano. Lo faccio con la stessa umiltà, con lo stesso coraggio, con lo stesso amore che ho avuto da carabiniere. Lo faccio e lo farò con Cateno De Luca nel fronte della 'Libertà' per costruire l'Europa delle città, l'Europa degli ecosistemi, l'Europa delle comunità energetiche rinnovabili, soprattutto l'Europa dei cittadini e dei loro sindaci che si autodeterminano liberamente", ha continuato.

Tra le fila della lista "Libertà" anche l’ex sindaco di Amatrice e consigliere regionale Sergio Pirozzi. "Una sfida non facile ma che possiamo portare avanti insieme – ha affermato Pirozzi a RietiLife –. Io e Ultimo, come ha dimostrato lo stesso Capitano, ci mettiamo la faccia. Siamo due grandi amici che hanno fatto tante cose insieme, a partire dalla solidarietà, quella che non si sbandiera".