Caos procure, si è dimesso il consigliere Antonio Lepre | Mattarella indice le elezioni del Csm

Mattarella indice elezione suppletiva di due componenti del Csm - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in qualità di presidente del Consiglio superiore della magistratura, ha indetto per il 6 e 7 ottobre l'elezione suppletiva di due componenti magistrati del Csm. Lo ha reso noto il Quirinale.



Quirinale: "Sostituzione primo passo per voltare pagina" - La sostituzione dei dimissionari è il primo passo perché "si volti pagina" rispetto a quello che è successo nel Csm restituendo alla magistratura indipendenza e prestigio. Prestigio che le ultime vicende hanno "incrinato" tra i cittadini. Mattarella ha scelto di indire le suppletive a ottobre perché la richiesta di scioglimento anticipato del Csm contrasterebbe con la necessità di cambiare le procedure elettorali da più parti richieste. Lo scioglimento immediato del Csm comporterebbe la rielezione dei suoi membri con i criteri attuali mentre diverse forze politiche auspicano un cambiamento e chiedono una riforma delle norme di elezione. Lo hanno precisato fonti qualificate del Quirinale spiegando che quindi da oggi ad ottobre il Parlamento potrebbe intervenire sui criteri di nomina.



La difesa di Lotti - "In questi anni ho incontrato decine di magistrati, per i motivi più svariati. Ma mai sono venuto meno ai doveri imposti dalla Costituzione e dalle leggi". Lo ha scritto su Facebook il deputato del Pd Luca Lotti, rispondendo a quanti lo hanno accusato di aver favorito la nomina del Pg di Firenze Marcello Viola a procuratore di Roma. Lotti ha inoltre sottolineato che "in un incontro ho espresso liberamente le mie opinioni: parole in libertà, non minacce o costrizioni". "Deve essere chiara una cosa: qualunque siano i futuri vertici della Procura di Roma la mia udienza davanti al Gup è già in corso e verrà definita come è giusto che sia, senza alcuna interferenza. Detto in altre parole: anche se il futuro il Procuratore di Roma dovesse essere mio fratello, la richiesta di rinvio a giudizio è già stata fatta e sto affrontando il procedimento penale", prosegue Lotti. "Non c'è alcun collegamento tra la nomina del Procuratore di Roma (che certamente non può dipendere da me) e il mio procedimento. Questa è la pura e semplice verità", continua. "Ho fatto pressioni in merito al futuro della Procura di Roma per avere dei vantaggi personali, come qualcuno sostiene? Assolutamente no. Qualcuno ha addirittura scritto che una mia opinione personale avrebbe potuto condizionare il processo Consip! Niente di più falso, niente di più assurdo. Come sarebbe stato possibile?".



Lotti a Zingaretti: "Non ho potere di fare nomine" - "Ringrazio Zingaretti per aver ricordato che non ho commesso nessun reato e che va respinta e condannata ogni forma di processo sommario. Detto questo, senza fare nessuna polemica con Nicola, sono un po' sorpreso che lo stesso segretario abbia sentito poi la necessità di dire che il suo Pd non si occupa di nomine di magistrati: perché anche io faccio parte del 'suo' Pd e - come ho personalmente detto a lui e spiegato in una nota - non ho il potere di fare nomine, che come noto spettano al Csm", ha spiegato Luca Lotti in una nota.



Zingaretti: "Il Pd non si occupa di nomine" - Le parole di Lotti sono una replica a Zingaretti. "L'oggetto delle indagini non sono le frequentazioni ma il loro merito. Attendiamo per questo che si faccia piena luce. Agli esponenti politici del Pd protagonisti di quanto è emerso non viene contestato alcun reato. Per questo, ogni processo sommario celebrato sulla base di spezzoni di intercettazioni va respinto. Ma il Pd - ha spiegato Zingaretti - non ha mai dato mandato a nessuno di occuparsi degli assetti degli uffici giudiziari. Dal punto di vista dell’opportunità politica il partito che ho in mente non si occupa di nomine di magistrati. La politica valuta, interloquisce, si confronta, esprime opinioni ma non dà consigli o né si dedica ad organizzare maggioranze nel Csm".



M5s: Intercettazioni di Lotti inquietanti - "Emergono inquietanti intercettazioni sulla bufera che sta coinvolgendo Csm e Pd. Negli atti si parla di interferenze illecite di Luca Lotti in "un centro di potere" esterno al Csm che decideva sulle nomine. In particolare tra le manovre "palesi quanto illecite da parte di soggetto rivestente la qualità di imputato, scrive il Gico, quella per la Procura di Roma dove, dice Lotti, "si vira su Marcello Viola". Lotti avrebbe quindi provato a condizionare le nomine dei Procuratori e, in particolare, del Procuratore di Roma che sosterrà l'accusa nei suoi confronti nel caso Consip. E Zingaretti che fa? Lo tiene ancora dentro al Partito? Il Pd c'è dentro fino al collo ma nessuna parola da parte di un segretario fantasma che non ci vuole né vedere né sentire. Questo silenzio è gravissimo e imbarazzante". Lo dichiara Michele Gubitosa, portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera dei deputati.



I provvedimenti del Csm - All'interno del Csm sono partite anche le azioni disciplinari, promosse dal Pg della Cassazione, Riccardo Fuzio nei confronti dei quattro consiglieri togati del Consiglio che si sono autosospesi, per la vicenda degli incontri con l'ex presidente dell'Anm Luca Palamara e i deputati del Pd Cosimo Ferri e Luca Lotti, sulla nomina del nuovo procuratore di Roma.



La posizione del Quirinale - Coinvolto nello scandalo da Giancarlo Longo, il Colle ha preso le distanze dalla vicenda: non ha mai parlato con alcuno di nomine di magistrati né è mai intervenuto per esse. Gli unici interventi - fanno sapere al Quirinale interpellato sulla vicenda - sono stati di carattere generale, per richiamare il rispetto rigoroso dei criteri e delle regole preposte alle funzioni del Csm. Inoltre l'ultimo incontro con Luca Lotti da quando è cessato dalla carica di ministro è avvenuto il 6 agosto del 2018 attraverso una visita di congedo, come avvenuto anche per altri ministri.



La comunicazione avviene dopo le parole di Longo secondo il quale fu il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in persona, con un intervento “diretto”, a bloccare la sua nomina alla guida della procura di Gela. Longo, che ha lasciato la magistratura a dicembre 2018, dopo aver patteggiato una pena di 5 anni e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, avrebbe riferito questo episodio in un interrogatorio alla procura di Messina e riportato nel decreto di perquisizione eseguito dalla procura di Perugia, nei confronti di Luca Palamara, ex segretario dell’Anm e consigliere del Csm, indagato dalla procura umbra per corruzione.



Bonafede: "Istituzioni siano compatte" - "Voglio che sia chiaro è che la situazione è chiaramente grave, e questa gravità va affrontata dalle istituzioni che devono rimanere compatte". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "La magistratura italiana - ha detto - è di un livello altissimo, una delle migliori magistrature al mondo, sicuramente c'è un sistema delle correnti, un sistema contro cui in tanti ci siamo impegnati,anche la magistratura stessa,a combattere".



L'appello di Forza Italia a Mattarella - "L'attuale Csm è gravato da ombre troppo serie per poter svolgere la sua funzione con la necessaria autorevolezza e imparzialità. Ci rivolgiamo dunque al Capo dello Stato, massimo garante delle regole democratiche, con un rispettoso ma accorato appello affinchè proceda al più presto allo scioglimento del Csm. Nello stesso tempo sosterremo con forza in sede parlamentare la proposta di una Commissione di inchiesta su quanto è accaduto e sta accadendo nel Consiglio Superiore". E' quanto si legge in una nota del Comitato di Presidenza di Forza Italia, riunito a Roma, sotto la Presidenza di Silvio Berlusconi. Pertanto il partito azzurro annuncia che chiederà nei prossimi giorni al Presidente della Repubblica "un'udienza per manifestargli, anche proprio nella sua qualità di Presidente del Csm, le nostre preoccupazioni e l'urgenza di un intervento all'altezza della gravità della situazione".