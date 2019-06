Caos procure, il governo invoca la riforma del Csm | Bonafede ricevuto da Mattarella: "Serve un intervento urgente"

La posizione di Bonafede è quella del governo, che dopo settimane di scontri ritrova l'unità nell'invocare la riforma del Csm. Sulla vicenda il vicepremier Salvini si è detto "sicuro" che anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "dirà o farà qualcosa", "visto che è il supremo garante" dell'organo di autogoverno della magistratura.



Resta da capire in che modo sarà strutturato l'intervento. L'ipotesi è quella di rivedere il sistema elettorale del Consiglio, come tra l'altro già scritto nel contratto di governo. "Il Csm - si legge nel capitolo dedicato alla Giustizia - deve operare in maniera quanto più indipendente da influenze politiche di potere interne o esterne. Sarà pertanto opportuno operare una revisione del sistema di elezione" affinché si rimuovano "le attuali logiche spartitorie e correntizie in seno all'organo di autogoverno della magistratura".



Bonafede parla di introdurre criteri "obiettivi e che premino il merito". Secondo i deputati Cinquestelle in commissione Giustizia della Camera si "inizierà presto a lavorare" alla riforma. E anche la Lega, probabilmente già martedì in un incontro tra il sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone e il ministro della P.A Giulia Bongiorno, tornerà a riprendere in mano il pacchetto giustizia dopo la pausa dovuta alle elezioni europee e ballottaggi. Sul tavolo non c'è solo la riforma del Csm, ma anche quella del processo penale, che è il vero nodo centrale di tutta la questione, soprattutto in vista dell'entrata in vigore il 1 gennaio 2020 del blocco della prescrizione dopo il primo grado.