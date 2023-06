Caos Francia, Salvini: "Permessivismo ed errori sull'immigrazione"

"Siamo in Occidente o all'inferno? Dalla Francia arrivano immagini devastanti".

Così Matteo Salvini ha commentato gli scontri di piazza scoppiati oltralpe, parlando di "scene e scenari intollerabili in un Paese occidentale, nel cuore della società europea". Per il ministro si tratta di "una spirale di violenza alimentata anche dalla solita, estrema, vigliacca sinistra", che è "risultato di anni di errori e follie ideologiche in tema di immigrazione, soprattutto islamica, di permissivismo giudiziario, di banlieue in mano alla criminalità, di tolleranza verso comportamenti inaccettabili".