Un referendum per per depenalizzare la coltivazione di cannabis e aprire alla legalizzazione. Lo annunciano i Radicali italiani. La campagna sarà lanciata sabato 11 settembre. "Legalizzare vuol dire togliere ossigeno alle mafie che gestiscono il traffico e lo spaccio. Proponiamo di intervenire sia sul piano della rilevanza penale sia su quello delle sanzioni amministrative", si legge in una nota.