Candidato sindaco M5s a Corleone auspica il dialogo con i parenti dei mafiosi | Di Maio: "Via simbolo a eletti in lista Pascucci"

Il caso - Le polemiche sono scoppiate dopo che il candidato sindaco dei 5 Stelle a Corleone, Maurizio Pascucci, ha postato su Facebook una foto assieme a Salvatore Provenzano, nipote acquisito dell'ex capo di Cosa Nostra. L'immagine ritrae i due nel bar di Provenzano ed è accompagnata da una frase: "Un buon caffè con Salvatore. Delusione per i maldicenti...". Lo stesso Pascucci ha dichiarato di voler "rilanciare un movimento per la legalità che qui ha sempre perso ma ha sempre combattuto. Intendo aprire un dialogo con i familiari dei mafiosi: non chiedo di rinnegare i parenti ma di prendere le distanze dalle loro storie".



Il cambio di programma - Nel pomeriggio è arrivata la netta presa di posizione di Di Maio: "Sono arrivato a Palermo da poco e come saprete stasera era previsto il mio comizio a Corleone per la chiusura della campagna elettorale delle comunali - ha spiegato in un video postato su Facebook -. Non andrò a Corleone e non parteciperò al comizio finale: mi dispiace ma arrivato a Palermo ho visto la notizia che il nostro candidato M5s ha detto che vuole aprire al dialogo con i parenti dei mafiosi. Dichiarazione che fa il paio con una foto con il nipote del boss Provenzano. Ora io sono sicuro che quella foto sia stata fatta in buona fede ma lo stesso non si può accettare: una foto comunica qualcosa anche involontariamente. Noi i voti di quello lì non li volgiamo e non corriamo il rischio che un ministro della Repubblica vada lì dopo tutto questo".



Di Maio: "Via simbolo da eletti nella lista Pascucci" - In un secondo momento, con un post su Facebook, Di Maio ha rincarato la dose. "Qualora qualcuno della lista fosse eletto, gli verrà subito ritirato il simbolo" ha scritto il capo politico del Movimento e vicepremier in cui annuncia la presa di distanza da tutti i candidati M5s a Corleone con la lista del candidato sindaco M5s Pascucci. Di Maio ha anche annunciato di aver chiesto ai probiviri di avviare il procedimento disciplinare per Pascucci. "Secondo me, vista la gravità, merita il massimo della sanzione cioè l'espulsione dal MoVimento 5 Stelle - ha scritto -. Sulla mafia non è concesso neppure peccare d'ingenuità da parte di chi si candida a ricoprire cariche pubbliche. Ci aspettavamo scuse, non arroganza".



Di Maio: "Vicinanza alle famiglie delle vittime di mafia" - "Le famiglie che meritano dialogo e vicinanza sono quelle delle vittime della mafia, quelle che hanno subito un lutto per mano dei mafiosi. Quelle sono le famiglie a cui volgiamo bene", ha messo in chiaro Di Maio aggiungendo che "andremo avanti nella lotta alla criminalità organizzata che si combatte con la lotta alla corruzione, proprio come abbiamo fatto con il ddl anticorruzione".



"Foto concordata con deputato M5s" - "La scelta di fare la foto con il nipote di Provenzano era stata condivisa col meetup e con il parlamentare di riferimento del territorio Giuseppe Chiazzese", ha precisato ancora Pascucci.



Nipote Provenzano: "Io lavoro e basta, siamo brava gente" - "Mi alzo alle 5 con mia moglie per aprire il bar. Ma Di Maio che ne sa? Perché non veniva qui? Io lavoro e basta. Siamo brava gente, non abbiamo nulla a che fare con altro". A parlare è Salvatore Provenzano, titolare del bar York e marito della nipote del boss defunto Bernardo Provenzano, che appare con il candidato sindaco del M5s a Corleone Maurizio Pascucci nella foto che ha mandato su tutte le furie il vice premier Di Maio.