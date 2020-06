Cancelleri: Ponte Stretto? Priorità è Alta Velocità al Sud

"A me non appassiona parlare di ponte sì-ponte no, per me la priorità è un piano per il Sud per portare l'alta velocità da Salerno a Palermo, nelle regioni del Mezzogiorno, per dare ai cittadini calabresi strade efficienti, allora li' avremo fatto un servizio importante". Lo ha affermato il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, nel corso della tappa calabrese del tour M5s .