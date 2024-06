Campi Flegrei, arriva il commissario del governo: "Gravi responsabilità da Regione e Comuni"

Oltre 440 mln per l'edilizia pubblica - Nei Campi Flegrei "sono previsti interventi sull'edilizia pubblica e sulle infrastrutture pubbliche, viarie, di mobilità, sull'edilizia scolastica, sui servizi essenziali che sono quelli che maggiormente, essendo sottoterra, risentono del sollevamento del suolo, parlo di rete idrica, fognaria, di servizi di comunicazione. Abbiamo previsto 440 milioni circa per gli interventi pubblici". Ha spiegato ancora il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. "Ringrazio il collega Fitto per essersi prodigato a trovare la risorsa necessaria per fare fronte all'intervento sulle strutture pubbliche: una parte per la quota afferente alle amministrazioni centrali del Fondo di sviluppo e coesione, l'altra parte, più o meno il 50%, per la quota afferente alla Regione Campania che, sempre sull'Fsc, aveva previsto un apposito intervento per i Campi Flegrei. Per l'edilizia scolastica 22 milioni li mette a disposizione il Dipartimento Casa Italia. Complessivamente quindi 442 milioni di euro".