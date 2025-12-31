Campania, Fico nomina la Giunta regionale

Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta. Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd, che oltre alla vicepresidenza, riceve le deleghe ai trasporti e alla mobilità. In giunta per i dem anche Vincenzo Cuomo con delega al governo del territorio e patrimonio, mentre Andrea Morniroli sarà assessore alle politiche sociali e alla scuola. L'ex vicepresidente di De Luca Fulvio Bonavitacola sarà assessore alle attività produttive e sviluppo economico, mentre dal M5s viene l'assessora Claudia Pecoraro, attuale consigliere comunale a Salerno, con le deleghe per ambiente, politiche abitative e pari opportunità.