Camera, via libera alla fiducia sulla Manovra

I voti favorevoli sono stati 219, quelli contrari 125
© Ansa
L'Aula della Camera conferma la fiducia chiesta dal governo sulla Manovra. I voti favorevoli sono stati 219, quelli contrari 125. Il voto finale sulla legge di Bilancio si terrà martedì. La seduta, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo, andrà avanti ad oltranza in notturna per l'illustrazione e il voto sugli ordini del giorno.
Dopo la fiducia, quindi, la Camera licenzierà il testo a un giorno dalla chiusura dell'anno e dall'esercizio provvisorio e dopo oltre due mesi e mezzo dall'approvazione in Consiglio dei ministri. Si chiude, così, un percorso non semplice per il centrodestra. L'opposizione è andata all'attacco dal primo momento di un testo bollato come "asfittico" e "privo di prospettive per la crescita".
La Lega chiede di sterilizzare l'innalzamento dell'età pensionabile che scatta dal 2027. "La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026", spiega il ministro Giancarlo Giorgetti, presente in Aula dall'inizio del dibattito. Sempre la Lega chiede, sempre via ordini del giorno, anche di valutare un ritorno alla flat tax incrementale e a quella per i giovani under 30 e under 35.
Per quanto riguarda Forza Italia l'obiettivo resta il sostegno ai ceti medi. Il prossimo anno, sottolinea il leader Antonio Tajani, FI vuole "continuare la riduzione della pressione fiscale: dobbiamo allargare la base dell'Irpef almeno a 60mila e continuare ad abbassare la pressione fiscale e cercare di avere stipendi più ricchi". Sul primo obiettivo il Mef non chiude.
Sono molte, anche, le micro-richieste che emergono dagli ordini del giorno della maggioranza. E così dall'esposizione permanente sulle tradizioni rurali di Rocca San Casciano al festival Verdi, dal completamento di un Palazzetto dello Sport a Lucca fino alla realizzazione di una nuova fermata dei treni ad Alta velocità tra Fidenza e Soragna (Parma), sono diversi i micro-interventi richiesti attraverso gli ordini del giorno alla manovra dalla maggioranza.
Tra gli odg delle opposizioni, intanto, spicca uno quello del leader M5s, Giuseppe Conte che chiede uno stop agli stanziamenti al settore delle armi da parte del ministero della difesa e sostegno a salute, istruzione e investimenti green. Da capire se, al momento di un eventuale voto, il centrosinistra riuscirà a restare compatto visto che i riformisti Dem hanno già fatto emergere un certo malumore.