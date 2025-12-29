Camera, via libera alla fiducia sulla Manovra

Dopo la fiducia, quindi, la Camera licenzierà il testo a un giorno dalla chiusura dell'anno e dall'esercizio provvisorio e dopo oltre due mesi e mezzo dall'approvazione in Consiglio dei ministri. Si chiude, così, un percorso non semplice per il centrodestra. L'opposizione è andata all'attacco dal primo momento di un testo bollato come "asfittico" e "privo di prospettive per la crescita".