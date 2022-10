Camera, Salvini difende il neopresidente Fontana: pro Putin? È pro Italia

"Pro Putin? Fontana è pro Italia".

A dirlo è Matteo Salvini, commentando a caldo l'elezione del deputato leghista come presidente della Camera. "Non è giorno di polemiche: essere cattolico non è un disvalore", dichiara il leader del Carroccio, che si è complimentato personalmente con il neoeletto a Montecitorio. All'inizio della seduta, alcuni esponenti del Pd e della Sinistra, tra cui Alessandro Zan, hanno esposto uno striscione contro Fontana con su scritto: "No a un presidente omofobo pro Putin".