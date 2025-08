La Camera dei deputati conclude i suoi lavori e si ferma per la pausa estiva. La prossima seduta si terrà mercoledì 10 settembre alle 15. Lo ha annunciato in Aula il vicepresidente Sergio Costa. Gli ultimi due provvedimenti approvati dall'Aula sono stati l'ok in via definitiva del disegno di legge che proroga le deleghe in materia di spettacolo, e il provvedimento sulla composizione di giunte e consigli regionali.