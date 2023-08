Dalla Camera l'ok definitivo alla Delega Fiscale: diventa legge

La Camera ha dato il via libera al disegno di legge di delega al governo per la riforma fiscale.

Il testo è stato approvato in via definitiva in terza lettura dall'assemblea di Montecitorio, dopo le modifiche effettuate dal Senato, e diventa legge. I voti favorevoli sono stati 184, quelli contrari 85. Hanno votato sì tutti i gruppi di maggioranza, mentre hanno votato no le opposizioni (Pd, M5S, Avs e +Europa) tranne Azione e Italia Viva.