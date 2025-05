Migranti, via libera della Camera al decreto Albania con 126 sì

Via libera dell'Aula della Camera al decreto Albania che prevede, in sostanza, la trasformazione dei centri migranti in Albania da hotspot in Cpr. La possibilità di essere destinati ai centri nel Paese balcanico viene quindi estesa agli stranieri, già in Italia, colpiti da provvedimenti di trattenimento (non solo quindi per extracomunitari richiedenti asilo intercettati in acque internazionali). I sì sono stati 126, i no 80 e 1 astenuto. Il testo approvato in prima lettura ora passa all'esame del Senato.