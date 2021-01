Camera, Fico accoglie l'appello dell'opposizione e della maggioranza e chiama Conte in Aula

ansa

Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha accolto l'appello di opposizione e maggioranza a sospendere i lavori in Aula, a seguito della crisi di governo innescata da Italia Viva. "Aderisco alla richiesta di sospensione della seduta, a breve convocherò una capigruppo, anche per stabilire un percorso ordinato e responsabile in un momento così grave per il Paese. E contatterò il presidente Conte per la richiesta di comunicazioni", ha affermato Fico.