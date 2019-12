Camera e Senato vanno in ferie per Natale: il Parlamento riapre dopo l'Epifania

Onorevoli vacanze di Natale per i parlamentari. Il Senato ha chiuso i battenti giovedì 19 dicembre: i lavori riprenderanno l'8 gennaio. Ferie più corte per i deputati: lunedì 23 dicembre, infatti, alla Camera ci sarà la Manovra da approvare; rientro in programma, poi, per il 7 gennaio, un giorno prima rispetto ai senatori. Di fatto, una disparità di trattamento: tre settimane di stop per Palazzo Madama, due per Montecitorio.