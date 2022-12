Cambiamento climatico, Musumeci: "Manca piano nazionale, è assurdo"

"È assurdo che l'Italia non abbia un piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico".

Lo afferma il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che aggiunge: "Nonostante sia stato avviato nel 2016, ancora oggi non ha ottenuto il parere per la valutazione ambientale strategica. Il mondo scientifico e della tecnica devono rendersi conto che i tempi degli studi e delle analisi sono diversi da quello che il territorio ci impone". E ancora: "Gli armadi di tutti gli enti sono stracolmi di studi di previsione ma se lo studio rimane nell'armadio e non passa alla fase della prevenzione, abbiamo perso la scommessa".