Calenda: "Non andrò in piazza con Pd e M5s"

Carlo Calenda non scenderà in piazza con Pd e M5s.

"Ho il massimo rispetto per le modalità con cui conducono le loro battaglie politiche, ma non sono le nostre", afferma il leader di Azione. "Il nostro lavoro è cercare di far sedere allo stesso tavolo maggioranza e opposizione per ore a parlare di cose concrete, come sui salari, e non di fare manifestazioni. A meno che queste non riguardino i diritti e le grandi battaglie internazionali, continuerò a perseguire il dialogo e a cercare di farli sedere allo stesso tavolo".