Calcio, Spadafora: "Impossibile indicare data certa per ripresa Serie A"

"Fin dall'inizio dell'emergenza ho tenuto un confronto costante con la Figc. Per il calcio, la Federazione ha proposto un proprio protocollo. L’audizione è in programma giovedì e speriamo che possa arrivare l’ok per riprendere con gli allenamenti il 18 maggio". Lo afferma il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, aggiungendo: "La mia linea e quella del governo non è cambiata: vogliamo riprendere, ma è impossibile definire una data certa per la Serie A".