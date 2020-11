Calabria, Lega e Fdi disertano i lavori in commissione Antimafia

Ansa

Lega e Fratelli d'Italia hanno deciso di disertare i prossimi lavori in commissione Antimafia. Gli esponenti leghisti della commissione lo hanno comunicato inviando una lettera al presidente Nicola Morra e ai presidenti di Camera e Senato. I parlamentari di Fdi hanno spiegato di voler così "protestare contro le mancate dimissioni di Morra" precisando che non parteciperanno ai lavori finché l'esponente M5s non lascerà l'incarico.