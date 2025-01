Riconteggio in Calabria, annullato un seggio al M5s alla Camera: entra un deputato di Forza Italia

Dopo il ricorso di Andrea Gentile, di Forza Italia, che ha chiesto il riconteggio delle schede in Calabria, il M5s perde un seggio. La Giunta per le Elezioni di Montecitorio ha infatti annullato l'elezione della deputata pentastellata Anna Laura Orrico nel collegio uninominale numero 2 della circoscrizione Calabria e per effetto la sua proclamazione nel collegio plurinominale unico. Conseguentemente la Giunta ha proclamato l'annullamento dell'elezione della deputata Elisa Scutellà (M5s) e la proclamazione del deputato Andrea Gentile. La parola passa alla Camera che dovrà decidere se approvare o respingere la decisione presa dalla Giunta. La rabbia di Giuseppe Conte: "Un'ingiustizia, continueremo la battaglia in Aula".