Bufera procure, Cantone: colpo drammatico a immagine magistrati

Dalla vicenda delle nomine del Csm "è arrivato un colpo drammatico" all'immagine della magistratura. Lo ha detto il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone. "La magistratura - ha aggiunto - è un punto di riferimento indispensabile, metterla in discussione mette in crisi l'intero sistema del Paese. Siamo quindi di fronte a un momento di preoccupazione che non deve riguardare, così come è giusto, solo i magistrati ma l'intera società".