Bruxelles, negata casa a assistente della Lega: "Qui non affittiamo agli italiani"

A Bruxelles il motto leghista "prima gli italiani" non sembra aver convinto tutti. Almeno secondo quanto racconta Giorgio La Porta, assistente dell'europarlamentare del Carroccio Antonio Maria Rinaldi, che è stato rifiutato da un appartamento in affitto perché italiano. "Appena arrivato questo è stato il benvenuto - denuncia su Facebook La Porta - Non ha offeso solo me, ma la mia nazione, tutti gli italiani del mondo che lavorano onestamente e ci rendono orgogliosi del nostro tricolore".