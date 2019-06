" Questa casa è di sinistra , dove le opinioni politiche contano molto". E' questo il messaggio che ha ricevuto Jessica Polo , una giovane leghista di 26 anni, in cerca di una casa a Bruxelles. La ragazza, consigliera comunale a Minerbe, stava cercando un nuovo appartamento perché chiamata come assistente del deputato europeo del Carroccio, Paolo Borchia . Ma l'affittacamere a cui si è rivolta non ha gradito l'orientamento politico della giovane, palese dalle foto sui suoi profili social.

"Sono cose che fanno soltanto sorridere - commenta Jessica Polo contattata da L'Arena - Mi ero rivolta ad affittacamere italiani, scrivendo nella nostra lingua. Vorrà dire che ora non mi rivolgerò più a connazionali".



Meno ironici gli altri colleghi del Carroccio, tra cui lo stesso Paolo Borchia, che aveva fornito a Jessica i contatti di proprietari di case italiani. Il deputato leghista ha subito pubblicato sui suoi social gli screenshot delle conversazioni tra la ragazza e l'affittacamere, per esprimere tutta la sua indignazione.



"Io ho vissuto in passato a Barcellona e Bruxelles - ribadisce Borchia al quotidiano veronese - ma la mia opinione politica non ha mai ostacolato la ricerca di un appartamento".