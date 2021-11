Brunetta a Tgcom24: "Le restrizioni saranno solo per i non vaccinati"

"Se ci saranno delle restrizioni, dovranno riguardare solo quelli che non sono vaccinati, cioè gli egoisti". Lo ha detto Renato Brunetta, ministro della Pubblica Amministrazione, a Tgcom24, durante Fatti e Misfatti di Paolo Liguori. "Chi non vuole vaccinarsi - continua il ministro - dovrà fare casa-lavoro. Quindi niente cinema, teatro, sci, albergo, ristorante... Perché metterebbe in pericolo gli altri. Chi invece è vaccinato - la semplifico molto - ha il via libera a tutto, perché ha fatto una scelta di responsabilità e non di egoismo".