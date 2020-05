Braccianti, Conte: "Regolarizzarli per battere il caporalato"

Il governo intende "regolarizzare per un periodo determinato immigrati che già lavorano sul nostro territorio" perché questo "significa spuntare le armi al caporalato, contrastare il lavoro nero, effettuare controlli sanitari e proteggere la salute tanto più in questa emergenza sanitaria". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi in cui il riferimento è in particolare ai braccianti e al lavoro nei campi, spesso sfruttato dai caporali.