Bozza Recovery, le risorse per la Sanità sfiorano 20 miliardi

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza messo a punto dal governo prevede, per il settore sanitario, quasi 20 miliardi di risorse mentre il primo capitolo rimane quello della rivoluzione verde con 68,9 miliardi. In particolare, sono previsti 46,18 miliardi per la digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Le risorse in totale, per tutti i comparti, ammontano a 222,9 miliardi.