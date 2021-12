Bozza dl, 9 milioni per screening scuola: in campo anche sanità esercito

Per "assicurare l'individuazione e il tracciamento dei casi positivi nelle scuole", il ministero della Difesa aiuterà le Regioni "nello svolgimento delle attività di somministrazione di test per la ricerca del Covid e nelle operazioni di analisi e di refertazione attraverso i laboratori militari". E' quanto si legge nella bozza del "decreto Festività". Previsti anche 9 milioni "per incrementare le capacità diagnostiche dei laboratori militari".